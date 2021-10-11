В Махачкале директор школы №51, уволенный после смерти одного из учеников, попал больницу с сердечным приступом

Об этом сообщили в Минздраве Дагестана. По данным Интерфакса, сегодня между старшеклассниками произошел конфликт, который перерос в драку. Один ученик ударил одноклассника ножом, тот погиб. Подозреваемый задержан. Он сказал, что действовал в состоянии аффекта. На него завели уголовное дело об убийстве.

В отношении администрации школы возбудили дело о халатности, а в отношении руководства ЧОПа, который охранял школу, — об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Директора и завуча уволили в тот же день.