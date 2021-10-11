Следствие считает, что он руководил нежелательной организацией с помощью постов в фейсбуке. Об этом рассказала бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Минюст признал «Открытую Россию» нежелательной организацией. За руководство ею виновному грозит от двух до шести лет заключения.
Бывшему руководителю организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову предъявили окончательное обвинение
Следствие считает, что он руководил нежелательной организацией с помощью постов в фейсбуке. Об этом рассказала бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.