Бывшему руководителю организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову предъявили окончательное обвинение

Следствие считает, что он руководил нежелательной организацией с помощью постов в фейсбуке. Об этом рассказала бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Минюст признал «Открытую Россию» нежелательной организацией. За руководство ею виновному грозит от двух до шести лет заключения.