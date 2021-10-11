Президенты России и Украины провели переговоры с президентом Франции и канцлером Германии

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается на сайте Кремля, обстоятельно обсуждалась «вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта».

Участники беседы также отметили важность реализации минских договоренностей «как безальтернативной основы регулирования» и отметили, что заинтересованы в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».