Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс.
Гутерриш отметил, что необходимо предоставить наличные средства.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс.
Гутерриш отметил, что необходимо предоставить наличные средства.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»