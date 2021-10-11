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20:33, 11 октября 2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс.

Гутерриш отметил, что необходимо предоставить наличные средства.


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