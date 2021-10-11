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20:31, 11 октября 2021

Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за блокировки блога политика

Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за блокировки блога политика, сайта его команды, а также YouTube-канала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Политик указывал, что Роскомнадзор добавил адрес канала «Навальный Live» в список запрещенных материалов в конце июля, когда решение о признании ФБК и других связанных с Навальным структур «экстремистскими» еще официально не вступило в силу. Также Навальный просил признать незаконным то, что Роскомнадзор не предупредил о блокировках ресурсов.



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