Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за блокировки блога политика, сайта его команды, а также YouTube-канала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Политик указывал, что Роскомнадзор добавил адрес канала «Навальный Live» в список запрещенных материалов в конце июля, когда решение о признании ФБК и других связанных с Навальным структур «экстремистскими» еще официально не вступило в силу. Также Навальный просил признать незаконным то, что Роскомнадзор не предупредил о блокировках ресурсов.

