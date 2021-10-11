Бывший заместитель прокурора, которого обвиняли в создании незаконных ядовитых свалок, избежал наказания благодаря «победной» амнистии. Нанесённый экологический ущерб оценили в два миллиарда рублей.

Суд назначил условное наказание всем фигурантам дела: от двух до трех лет условно. Но в итоге судья использовал так называемую «победную» амнистию и освободил всех от наказания и судимости. Среди амнистированных был бывший заместитель районного прокурора Виктор Григорьев, которого следствие считало организатором преступной группировки. В материалах дела говорилось, что они за деньги создавали места под незаконные свалки с мусором самого высокого класса опасности. Григорьев нашёл участок земли в промышленной зоне и якобы координировал централизованный вывоз мусора, наполненного мышьяком, ртутью, свинцом и другими химикатами.

По примерным оценкам, это приносило злоумышленникам около ста тысяч рублей в день. Таким образом несколько человек заработали более пятнадцати миллионов рублей. При этом по оценкам чиновников, на восстановление и рекультивацию отравленных земель потребуется более двух миллиардов рублей. На данный момент неизвестно, откуда будут брать эти деньги.

Шесть лет назад Госдума опубликовала постановление об амнистии в связи с 70-летием победы в Великой отечественной войне. Благодаря ей более двухсот тысяч россиян избежали уголовного преследования.