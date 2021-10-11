СК отказался возбуждать дело в отношении полицейских, избивших бывшего СММ-редактора Команды Навального

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, избивших во время обыска бывшего СММ-редактора Команды Навального Александра Шепелева. Следствие решило, что версия об избиении это: «защитно-симулятивная позиция с целью избежания ответственности», сообщает сайт «Апология протеста».

Обыск у Шепелева прошел 21 апреля по так называемому «санитарному делу». По словам его девушки, вооруженные люди вломились в квартиру и заставили их лечь на пол. После этого девушку заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки телефона.

Он заявил, что его били по голове и ребрам за отказ назвать пин-код. Силовики также наступали ботинками ему на челюсть, пока он лежал на полу. После обыска его увезли в травмпункт, где диагностировали подкожные кровоизлияния и ушибы. Силовики признали факт применения силы, объяснив это тем, что Шепелев мешал следственным действиям. Полицейские составили административный протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Суд назначил штраф в 2 тысячи рублей.

