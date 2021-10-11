Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» и «Coco Handle». Теперь каждый покупатель сможет приобрести лишь по одной сумке этих моделей в год. Об этом пишет южнокорейское деловое издание Hankyung со ссылкой на сообщение Chanel. Также введены лимиты на покупку небольших изделий из кожи, в число которых входят кошельки, клатчи и поясные сумки. Издание не уточняет, распространяются ли новые лимиты на покупателей со всего мира или только из Южной Кореи. Ранее сообщалось о существовании лимитов на покупку сумок в других странах, в частности, во Франции и США. Официально модный дом такие ограничения не афишировал.

Введение лимитов на покупку товаров Chanel связано с желанием бренда повысить их эксклюзивность, а также с деятельностью перекупщиков на рынке люксовых товаров.