Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» и «Coco Handle». Теперь каждый покупатель сможет приобрести лишь по одной сумке этих моделей в год. Об этом пишет южнокорейское деловое издание Hankyung со ссылкой на сообщение Chanel. Также введены лимиты на покупку небольших изделий из кожи, в число которых входят кошельки, клатчи и поясные сумки. Издание не уточняет, распространяются ли новые лимиты на покупателей со всего мира или только из Южной Кореи. Ранее сообщалось о существовании лимитов на покупку сумок в других странах, в частности, во Франции и США. Официально модный дом такие ограничения не афишировал.
Введение лимитов на покупку товаров Chanel связано с желанием бренда повысить их эксклюзивность, а также с деятельностью перекупщиков на рынке люксовых товаров.
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» и «Coco Handle». Теперь каждый покупатель сможет приобрести лишь по одной сумке этих моделей в год. Об этом пишет южнокорейское деловое издание Hankyung со ссылкой на сообщение Chanel. Также введены лимиты на покупку небольших изделий из кожи, в число которых входят кошельки, клатчи и поясные сумки. Издание не уточняет, распространяются ли новые лимиты на покупателей со всего мира или только из Южной Кореи. Ранее сообщалось о существовании лимитов на покупку сумок в других странах, в частности, во Франции и США. Официально модный дом такие ограничения не афишировал.