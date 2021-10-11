Число депрессий в России выросло примерно на 30% из-за пандемии коронавируса

Международная группа учёных пришла к выводу, что COVID-19 оказал влияние на распространенность серьезных депрессий и тревожных расстройств во всем мире, пишет медицинский журнал The Lancet.

Всего за прошлый год в мире выявили на 26% больше регистрируемых случаев негативных состояний людей. Влияние на это оказывали локдауны, различные ограничения и спад экономики.

Чаще всего от депрессий страдали жители Южной Америки и Центральной Азии, меньше всего — финны, австралийцы, японцы и новозеландцы.