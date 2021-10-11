Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября

Это требование американской стороны, сообщается на сайте МИД Республики. Отмечается, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, включая Канаду, смогут обращаться за совершением консульских действий в белорусское посольство в Вашингтоне.
2021-10-11T19:31:21+03:00
2021-10-11T19:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 11 октября 2021
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