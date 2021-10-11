Z Архив новостей новости
5 1 6 1226
19:31, 11 октября 2021

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября

Это требование американской стороны, сообщается на сайте МИД Республики. Отмечается, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, включая Канаду, смогут обращаться за совершением консульских действий в белорусское посольство в Вашингтоне.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 377 6 34049 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 206 6 22914 09.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 305 6 35275 06:26
Новости

Источники британской газеты Sun утверждают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca И использовала ее для разработки своего препарата «Спутник»...

5 89 6 10643
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 284 6 38965 06:41
Новости

Источники газеты The Sun утверждают, что Россия украла у Великобритании формулу вакцины AstraZeneca Подозрения у британской службы безопасности были еще около года назад, однако сейчас появились конкретные доказательства, говорится в публикации издания…

5 56 6 8073
Новости

фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС Российский МИД считает абсолютно неприемлемым объединение Албании и Косово Это откровенная провокация, которая подрывает стабильность в регионе, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова…

5 39 6 8812
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 74 6 10995 08.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9067 08.10
Интервью Интервью

Дмитрий Рогозин гость: Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

О запуске на МКС киноэкипажа Все настаивали на том, чтобы, с одной стороны, сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов…

5 41 6 7423 05.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 123 6 23796 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни интеллектуально. Он из последних сил пытался привести аргументы и воззвать к здравомыслию…

5 273 6 54144 10.10
Новости

Британская газета «Сан» обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса у разработчиков AstraZeneca Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев считает такой сценарий вполне вероятным…

5 39 6 7956
Новости

В одной из школ Махачкалы ученик нанес ножевое ранение сверстнику, тот скончался в больнице Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона…

5 27 6 5628
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 153 6 32167 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 169 6 35992 08.10

Популярное за неделю

Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством Украины Соответствующие тезисы он изложил в своей статье в газете «КоммерсантЪ»...

5 36 6 16861
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин молчит, загадочно улыбается. Я подозреваю, что он удивлен тупостью медиамира и тем, что медиамир, население не понимают, к чему он клонит и чего он хочет. Всё так очевидно…

5 37 6 105242 06.10
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 77 6 21848 08.10
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Опять ширнулись Обратный отсчет, репортажи, интервью, профессионально взволнованные голоса – вот сейчас, вот уже сейчас… Есть! Взлетели! Не пристыковались… Пристыковались! Да! Да! Первому художественному фильму в космосе — быть!..

5 284 6 156409 06.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 92 6 118416 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9289237
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5050193

Сегодня в эфире