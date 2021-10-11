Телеведущую Ксению Собчак и других пассажиров «Мерседеса», попавшего в смертельное ДТП в Сочи, вызвали на допрос в качестве свидетелей. Об этом сообщает МВД. Водитель автомобиля отправлен под домашний арест на два месяца. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, свою вину он признал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого суда Краснодарского края. Руководство Следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование данного уголовного дела.

Авария произошла 9 октября на трассе Адлер — Альпика-сервис. «Мерседес», в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном». Один человек погиб на месте, двое госпитализированы. После этого Собчак пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.

Очевидец ДТП Руслан Аракелов сказал в эфире одного из федеральных каналов, что Ксения Собчак ни в чем не виновата.

Сама Собчак в своем телеграм-канале написала, что водитель и машина, в которой она находилась в момент ДТП, были не ее. Она сама получила травмы и сотрясение мозга. При этом на записи с видеокамер видно, как Собчак заходит в вип-терминал аэропорта примерно через 40 минут после ДТП. Телеведущая идет самостоятельно, видимых повреждений у нее нет.