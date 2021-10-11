Осуждённый политик Алексей Навальный поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира. Ранее оппозиционер и сам был одним из вероятных претендентов на эту награду.

Серия публикаций с поздравлениями появилась на личной странице Алексея Навального в «Твиттере». Там сказано, что он от всей души поздравляет лауреата Нобелевской премии и «Новую газету». По словам политика, нобелевский комитет таким образом показал, что как бы ни влияли на людей лайки, алгоритмы, частные и государственные деньги и подписчики, главное – это журналистика, которая не боится сказать правду. Оппозиционер отметил, что Дмитрий Муратов получил награду заслуженно.

Он также поздравил и филиппинскую журналистку Марию Рессу, которая стала лауреатом вместе с главредом «Новой». Навальный добавил, что в России и Филиппинах властные верхушки похожи «в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает».

При этом, ранее некоторые сторонники оппозиционного политика критиковали Нобелевский комитет за вручение премии Муратову, они говорили, что награды были более достойны Навальный или, например, белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, который получил Нобелевскую премию мира. До этого её лауреатами были физик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачёв.