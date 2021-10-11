Сурков: В будущем в мире появится новая форма демократии

В будущем в мире появится новая форма демократии, – считает бывший зам.главы администрации президента Владислав Сурков. Он называет ее «безлюдной». Сурков написал статью специально для портала «Актуальные комментарии».
2021-10-11T18:26:38+03:00
2021-10-11T18:27:23+03:00
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18:26, 11 октября 2021
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