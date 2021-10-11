Осуждённого политика Алексея Навального поставили на учёт как «экстремиста». Его адвокат уже объявил, что для этого нет законных оснований.

Политик больше не стоит на профилактическом учёте как склонный к побегу. На своей странице в «Инстаграмме» он написал, что это решение приняла самая большая комиссия, которую он видел. По рапорту оперуполномоченного её члены единогласно проголосовали за то, чтобы Алексея Навального с этого учёта сняли, однако, сразу после этого, также единогласно поставили на новый. Теперь уже как «террориста» и «экстремиста». Изменения объяснили тем, что политик исповедует соответствующую идеологию.

В публикации сказано, что это «хорошие новости», поскольку новый статус не такой утомительный, как у признанных склонными к побегу. Теперь, как отметил политик, его не должны будут будить по ночам каждые два часа и снимать на камеру, как это происходило ранее.

Информацию об этих изменениях в интервью РБК подтвердила адвокат Навального Ольга Михайлова. Она добавила, что решение администрации о снятии статуса склонного к побегу говорит о необоснованности этого решения. Назначение же нового учёта, по словам юриста, также ничем не оправдано, поскольку политику даже не предъявили официальные обвинения по статье об экстремизме.

Следственный комитет еще в конце сентября объявил о том, что в отношении Навального завели дело о создании экстремистского сообщества. В ведомстве считают, что организация политика вела противоправную деятельность по дискредитации органов госвласти.