Осуждённый политик Алексей Навальный поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира. Соответствующая запись появилась в его твиттере.

Он назвал это заслуженной наградой, отметив символизм даты. В твиттере политика отмечается, что на днях была годовщина убийства Анны Политковской, и это не единственный убитый журналист «Новой». Навальный, отбывающий наказание в покровской колонии, называет это напоминанием о том, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти.

Сам Навальный также был одним из вероятных претендентов на эту награду.