Депутат Верховной Рады Гончаренко назвал абсурдной статью Медведева об Украине

Депутат Верховной Рады, глава межфракционного объединения Крым в парламенте Украины Алексей Гончаренко назвал абсурдной статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Статья абсолютно абсурдная, полностью в духе Владимира Путина. Медведев развил его тезисы и повторил всю эту чушь про то, что нет идентичности, истории и прочего, что полностью не соответствует действительности», — сказал А.Гончаренко.

С его точки зрения, данная статья свидетельствует о том, что российское руководство обеспокоено существованием «Крымской платформы». «Я так понимаю, что «Крымская платформа» вызывает наибольшее кипение мозгов у обитателей Кремля, потому что хоть и идет 8-й год оккупации Крыма, никто в мире эту оккупацию не признает и никогда не признает», — заявил депутат Рады.

Также А.Гончаренко предположил, что статья была приурочена к визиту в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, но что хотели сказать с помощью этой публикации, непонятно.