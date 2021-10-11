Власти 10 европейских стран выступили за развитие ядерной энергетики

Совместное заявление на эту тему они опубликовали в сегодняшнем номере французской газеты Фигаро.

Авторами статьи о планах ядерной энергетики Европы стали министр экономики, финансов и развития Франции Брюно Ле Мэр, а также премьеры, министры экономики и министры энергетики Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии. Они пишут: Жизненно важно, чтобы ядерная энергия была включена в «зеленую таксономию», разработанную Европейской комиссией.

Авторы статьи задают вопрос самим себе — «действительно ли у нас есть амбиции бороться с изменением климата и завоевать нашу энергетическую независимость? Собираемся ли мы использовать наше лучшее оружие для декарбонизации нашей экономики?» Авторы статьи напоминают о последних данных ООН и призывают действовать уже сейчас: «Глобальное потепление — это битва сегодня, а не завтра. В своем последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата было ставится ясная цель ограничить наше потепление до 1,5 ° или 2 °. Это может быть достигнуто только тогда , когда мы резко сократим выбросы парниковых газов в течение следующих восьми лет. «Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа», — говорится в статье. «Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», — говорится в статье.

По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики «позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных» рабочих. Рост цен на энергоносители также показывает, насколько важно очень быстро снизить нашу энергетическую зависимость от зарубежных стран. Напряженность в поставках энергии будет все более частой. У нас нет другого выбора, кроме как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь не увеличивать импорт энергии.

ТАСС напоминает, что статья опубликована за сутки до выступления президента Эмманюэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности «Франция-2030». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.