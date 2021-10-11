Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

Президент Альпийской республики привёл его к присяге.

До недавнего времени Шалленберг был министром иностранных дел. Он работал в правительстве своего предшественника и однопартийца Себастьяна Курца, который оставил пост канцлера из-за ведущегося против него антикоррупционного расследования.

Свою карьеру в австрийском МИДе Шалленберг начал в конце 90-х годов. Он работал в Отделе по делам Евросоюза. Вскоре его командировали в Брюссель, где дипломат занимал должность юрискОнсульта постоянного представительства Австрии в ЕС. После возвращения в Вену он был пресс-секретарём министров иностранных дел Урсулы Плассник и её преемника Михаэля Шпинделеггера. В 2013 году Шалленберг начал руководить Отделом стратегического внешнеполитического планирования. Назначение он получил от Себастьяна Курца, когда тот являлся главой австрийского МИДа. С этого момента его карьера пошла в гору. Спустя шесть лет Шалленберг стал министром иностранных дел в правительстве Бригитты Бирляйн. Эту должность он сохранил и при Курце. Некоторые эксперты считают, что новый канцлер ни на шаг не отступит от линии своего предшественника. Недаром, австрийские СМИ называют Шалленберга, «верным оруженосцем Курца». Он точно также выступает за жёсткую политику в вопросах миграции и поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2».

О личной жизни Шалленберга известно немного. Он в разводе и имеет четырёх детей.

Новым главой МИДа назначили посла Австрии во Франции Михаэля Линхарта.