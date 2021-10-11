Задержанные в Турции россияне, по данным РИА «Новости», являются выходцами из Чечни

Турецкие официальные лица уже несколько суток хранят молчание о гражданстве задержанных иностранцев. Между тем, на происходящее отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва о ситуации ничего не знает. В случае, если фигурантами истории оказались российские граждане, информация об этом, добавил он, либо уже получена по дипломатическим каналам, либо поступит позднее.

Оппозиционный властям Чечни блогер Хасан Халитов, который сейчас находится в Турции, утверждает, что один из задержанных связан с руководителями республики и готовил на него нападение. За убийство киллеру якобы обещали 300 тысяч долларов США. Халитов намерен сотрудничать с полицией и передавать известную информацию.

Задержанных в минувшую субботу иностранцев подозревают в шпионаже и подготовке нападения на людей. Как сообщает турецкая газета «HaberTurk», у задержанных изъяли оружие.

В сентябре блогер Хасан Халитов обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в преследовании своих родных. Он утверждал, что не стал скрывать собственное местоположение, попросив Кадырова разобраться с ним и не трогать близких.