Высокая смертность от коронавируса в России объясняется крайне низкими темпами вакцинации, – считают в Кремле

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за этого пандемия не уходит и появляются более агрессивные штаммы. При этом он назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.

Ранее это предложил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

Предложение штрафовать за отказ от вакцинации противоречит Конституции и российскому законодательству, – считает депутат Госдумы Алексей Куринный.

В Кремле также назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.

