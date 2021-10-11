По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за этого пандемия не уходит и появляются более агрессивные штаммы. При этом он назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.
Ранее это предложил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.
Предложение штрафовать за отказ от вакцинации противоречит Конституции и российскому законодательству, – считает депутат Госдумы Алексей Куринный.
В Кремле также назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.
Высокая смертность от коронавируса в России объясняется крайне низкими темпами вакцинации, – считают в Кремле
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за этого пандемия не уходит и появляются более агрессивные штаммы. При этом он назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.