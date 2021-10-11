Президент России Владимир Путин заверил, что хорошо себя чувствует, несмотря на покашливание

Он утверждает, что ему регулярно делают все необходимые тесты, а его недомогание связано с тем, что он активно подвигался на прохладном воздухе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на совещании спросила у президента Владимира Путина, почему он кашляет.