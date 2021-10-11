В Оренбургской области по факту массового отравления суррогатным алкоголем возбуждено еще восемь уголовных дел

Задержаны 15 человек. У одного из подозреваемых в ходе обыска обнаружили документы, подтверждающие закупку метанолсодержащей жидкости в Уфе. Из-за отравления скончались 34 человека. Это люди из разных социальных слоев, – рассказала в эфире «Эха» шеф-редактор нашей радиостанции в Оренбурге Ирина Левина.

По словам Ирины Левиной, несмотря на произошедшее, многие жители области продолжают покупать некачественный алкоголь.

В России достаточно законов, направленных на борьбу с нелегальной продажей спиртного, – заявил в эфире Первого канала депутат Александр Хинштейн.

По словам Хиншнейна, проблема не в совершенствовании закона, а в отсутствии должного контроля.

