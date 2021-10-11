В одной из школ Дагестана ученик убил сверстника

Конфликт между двумя учениками школы в Махачкале разгорелся на перемене после третьего урока. Подростки вышли из здания, зашли за угол и, судя по видеокадрам в социальных сетях, начали ссориться и спорить. В какой-то момент один из молодых людей вынул из кармана нож и резко ударил им оппонента. Тот стал громко кричать и побежал в сторону школы. Как утверждают одноклассники, пострадавший пытался добраться до медпункта на втором этаже, однако упал на лестнице. Вскоре на место ЧП приехала скорая помощь и госпитализировала подростка, однако спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении нападавшего. Как он рассказал на допросе, после конфликта он сам сдался директору учебного заведения.

Одноклассники рассказывают, что нападавший перешел в эту школу в 7 классе и постоянно конфликтовал с погибшим, однако никогда до драки не доходило. Между тем уполномоченный по правам ребенка Дагестана рассказала агентству ТАСС, что ученик неоднократно попадал в поле зрения педагогов из-за проблем с учебой и поведением. До этого он уже сменил несколько образовательных учреждений и даже учился на дому. Мать ставили в известность о проблемах с ее сыном, однако она не реагировала. Кроме того, по словам детского омбудсмена, в школе стоял металлоискатель, а охранник находился на КПП, однако почему-то рамка не сработала.

Теперь в отношении директора лицея и его заместителя по воспитательной работе также возбуждено дело по статье о халатности. Как рассказали агентству ТАСС в региональном Министерстве образования и науки, они уже уволены со своих постов. А руководству частного охранного предприятия, которое охраняло школу, предъявляют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовных дел.

В школе, где один ученик зарезал другого, после ЧП избили оператора регионального телеканала «Дагестан». Он приехал снимать сюжет о случившемся, однако одиннадцатикласснику это не понравилось и он напал на журналиста.