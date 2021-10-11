Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о задержании украинских моряков российскими пограничниками в 2018 году

Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о задержании украинских моряков российскими пограничниками в Керченском проливе. Громкий инцидент произошел в ноябре 2018 года.

В рамках первого этапа процесса, инициированного Украиной, одним из основных вопросов будет проблема юрисдикции. Москва настаивает, что инцидент в Керченском проливе, в ходе которого были захвачены три украинских военных корабля и задержаны 24 моряка, не попадает под деятельность международного арбитража в Гааге. С таким заявлением уже выступил на слушаниях представитель российского МИДа. Он также утверждает, что Украина не начала прямой обмен мнений, который считается обязательным требованием перед созданием арбитража.

Киев же обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Украинские власти настаивают, что захваченные корабли обладают абсолютным иммунитетом, посягательство на который должно караться в соответствии с международным правом.

Все основные заседания суда в Гааге должны пройти на этой неделе. Россия и Украина поочередно представят свои аргументы. При этом публично будут доступны только вступительные заявления сторон – затем же процесс до конца слушаний будет закрыт.

В рамках конфликта в Керченском проливе российские пограничники обстреляли украинские военные корабли. В ФСБ утверждали, что суда заранее не уведомили Москву о своем маршруте, из-за чего расценили эти действия как незаконное вторжение во внутренние территориальные воды России. Евросоюз, в свою очередь, ввел санкции против некоторых сотрудников ФСБ, а также российских моряков и пограничников.

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил незамедлительно освободить захваченные корабли и задержанных моряков и вернуть их на Украину, однако это произошло только спустя несколько месяцев. Военные, в частности, были возвращены в рамках взаимного обмена арестованными с Россией.

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В офисе Владимира Зеленского считают появление статьи Медведева намерением усилить конфронтацию. Местные политолог Алексей Гарань отметил в интервью «Эху», что изначально Зеленский пытался договориться с Москвой.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что проблема Донбасса в ближайшее время вряд ли будет решена.

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