Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, сняли с учета как склонного к побегу

Решение специальная комиссия приняла единогласно, сообщается в инстаграме политика. Та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста. Оппозиционер назвал случившееся «хорошей новостью», поскольку ««экстремистский» и «террористический» профучеты не такие утомительные, как «побегушник»».
2021-10-11T17:31:53+03:00
2021-10-11T17:32:13+03:00
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17:31, 11 октября 2021
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