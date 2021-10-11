Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, сняли с учета как склонного к побегу

Решение специальная комиссия приняла единогласно, сообщается в инстаграме политика. Та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста. Оппозиционер назвал случившееся «хорошей новостью», поскольку ««экстремистский» и «террористический» профучеты не такие утомительные, как «побегушник»».