Совет ЕС расширил список россиян, которые, по мнению ЕС, способствовали нарушению территориальной целостности Украины

Совет Евросоюза расширил список россиян, которые, по мнению ЕС, способствовали нарушению территориальной целостности Украины. В него добавлены еще 8 человек. Под ограничения попали крымские судьи, начальник регионального управления ФСБ и прокурор Южного военного округа. Всего в санкционном списке 185 человек и 48 организаций.

Евросоюз ввел санкции в 2014 году после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.