В Гааге начался процесс по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе

Разбирательство было инициировано украинской стороной. Она обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Москва возражает.

25 ноября 2018 года корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли и захватили в Керченском проливе три украинских военно-морских корабля, которые заранее не уведомили российскую сторону о своем маршруте. В ФСБ заявили, что украинские суда незаконно вторглись в российские территориальные воды России. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией.