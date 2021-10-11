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17:31, 11 октября 2021

В Гааге начался процесс по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе

Разбирательство было инициировано украинской стороной. Она обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Москва возражает.
25 ноября 2018 года корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли и захватили в Керченском проливе три украинских военно-морских корабля, которые заранее не уведомили российскую сторону о своем маршруте. В ФСБ заявили, что украинские суда незаконно вторглись в российские территориальные воды России. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией.


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