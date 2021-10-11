«Левада-центр»: Почти половина россиян хотела бы видеть Путина на посту президента и после 2024 года

В то же время максимальное количество граждан за всё время отметило существование в стране культа личности.

Сорок семь процентов опрошенных высказались за то, чтобы действующий президент остался на посту главы государства и на следующий срок, в то время как сорок два процента выступили против. Об этом «Новая газета» пишет со ссылкой на исследование «Левада-центра». Его авторы отметили, что такого высокого запроса на уход Владимира Путина с должности не было с 2013 года.

Также, по их словам, опрос показал, что против смены президента в 2024-ом выступают, в основном, люди, которые регулярно смотрят телевизор, а обратная ситуация сложилась с мнением пользователей социальных сетей.

Помимо этого, более четверти граждан считают, что в России сложился культ личности Владимира Путина, а еще двадцать один процент опрошенных сказал, что для возникновения такого отношения к президенту возникает всё больше предпосылок. Подобное мнение распространено, в основном, среди молодёжи, наибольший процент оно набрало среди людей от восемнадцати до двадцати пяти лет.

Российские власти объявили «Левада-центр» НКО-иностранным агентом.

На прошлой неделе он также опубликовал опрос, согласно которому уровень доверия к президенту за пять лет упал почти на четверть и сейчас он составляет 53 процента.