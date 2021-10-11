Число фигурантов дела о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей Оренбургской области выросло до 15

В отношении 8 из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Силовики провели обыск у одного из организаторов производства. Изъято около 2 миллионов рублей наличными. Правоохранители выяснили, что партию метанолсодержащей жидкости продавцы контрафакта привезли из Уфы.

Жертвами отравления стали 34 человека. Среди умерших и пострадавших есть люди из разных социальных слоев, рассказала шеф-редактор «Эха Москвы» в Оренбурге Ирина Левина.

По словам Ирины Левиной, несмотря на эту трагедию, жители области продолжат покупать незаконно распространяемый алкоголь.

