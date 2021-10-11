В Мурманске задержали подозреваемого в поджоге здания регионального правительства

Им оказался 18-летний местный житель, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники. По их данным, молодой человек уже сознался в содеянном, заявив, что совершил нападение по личным мотивам.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. В двери здания бросили бутылки с горючей смесью. От огня пострадал охранник, у него обожжены руки, и вход в подъезд, где расположены кабинеты губернатора и его заместителей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

