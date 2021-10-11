Бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции

Его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, говорится в телеграм-канале соратников политика.

Отмечается, что статья по сравнению с первоначальной редакцией не изменилась. Есть отличия в доводах следствия. До 30 увеличено число постов Пивоварова на Facebook. Ранее ему вменяли только одну публикацию, которую, как утверждала защита политика, сделал не он.

Пивоварова задержали в конце мая в Санкт-Петербурге. Дело против него завели через два дня после ликвидации «Открытой России», которую российские власти признали нежелательной организацией. Сейчас он находится в СИЗО-1 Краснодара.