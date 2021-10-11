В Кремле разделяют мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о бессмысленности контактов с нынешними властями Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важной эту публикацию.
По словам Пескова, Кремль не видит перспективы продуктивных переговоров, однако президент неоднократно декларировал готовность к диалогу.
В Кремле разделяют мнение Медведева о бессмысленности контактов с нынешними властями Украины
В Кремле разделяют мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о бессмысленности контактов с нынешними властями Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важной эту публикацию.