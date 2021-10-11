Нобелевскую премию по экономике присудили в этом году трем ученым за исследования трудовых отношений и анализ причинно-следственных связей. Лауреатами стали американцы Джошуа Ангрист, Дэвид Кард и Гвидо Имбенс. Последний заявил, что счастлив присуждению премии вместе со своими друзьями и коллегами.

Объявление лауреатов по экономике закрыло нобелевскую неделю. Вручение награды состоится традиционно 10 декабря. Впрочем, из-за пандемии торжественной церемонии не будет. Награждение пройдет в онлайн-формате.