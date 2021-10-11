Жительница Москвы и двое её детей выпали из окна многоэтажки на севере столицы

По некоторым данным, это могло быть самоубийство.

Погибшая женщина, в последнее время пребывала в депрессивном состоянии, пишет агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Она жаловалась на одиночество и сетовала на отсутствие друзей. В распоряжении следствия также появилась предсмертная записка, где 34-летняя москвичка просит прощения. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних. Одному из них было четыре года, а второму едва исполнился месяц. Ранее, погибшая уже лечилась от депрессии, по словам её подруг, она могла вновь развиться после родов.

Источник «Комсомольской правды» в полиции утверждает, что семья была благополучной, муж погибшей является кадровым военным. Сейчас он находится в шоковом состоянии.

По предварительной информации в момент трагедии женщина была дома с детьми одна.