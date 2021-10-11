Десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в список так называемых «зеленых» отраслей

Атомная энергетика является безопасным энергетическим ресурсом, говорится в публикации газеты Figaro. Авторами статьи выступили премьер-министры и министры энергетики и экономики разных стран. Среди них Франция, Чехия, Польша и Болгария. В публикации отмечается, что до сих пор нет ни единого научно-обоснованного доказательства того, что этот вид энергии способствует глобальному потеплению больше, чем любой другой признанный «зеленым». Именно поэтому есть смысл рассмотреть возможность включения атомной энергетики в список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Авторы также настаивают на том, что это стабильный источник энергии, который защищен от скачков цен, в отличие от газа. Более того, он снижает зависимость стран ЕС от производства электроэнергии в других странах.

Ранее правительства стран Евросоюза договорились к 2050 году добиться того, чтобы в регионе уровень выбросов парниковых газов в атмосферу снизился до нуля.

Для борьбы с глобальным потеплением ЕС намерены перестроить производство и потребление энергии, а также снизить потребление ископаемых видов топлива.