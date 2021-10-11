В Гааге началось слушание по событиям трехлетней давности о задержании украинских военных в Керченском проливе

Рассмотрением иска занимается международный арбитражный трибунал. При этом Россия настаивает, что инцидент в Черном море не попадает под его юрисдикцию, а вопрос иммунитета военных кораблей в территориальных водах не регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. Власти Украины при этом уверены в своей победе и считают, что российская сторона понесет ответственность за «грубые нарушения» морского права. Они, добавили в украинском МИДе, были допущены еще в конце 2018 года, когда корабли пограничной службы ФСБ России обстреляли и задержали 3 военных судна. На них тогда находились 24 члена экипажа, которых освободили только на следующий год в рамках обмена пленными.

Российские власти, в свою очередь, считают произошедшее нарушением границ территориальных вод государства. Президент Владимир Путин назвал случившееся провокацией. В ответ на действия ФСБ Евросоюз ввел санкции против ее сотрудников, а также служащих военного морского флота России и командования Южного военного округа.

После инцидента в Черном море Украина вводила на своей территории военное положение.