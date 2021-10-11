Политолог: Российские власти заинтересованы в продолжении войны на Донбассе

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

«Все украинские президенты начинали с того, что пытались договориться с Россией, и Порошенко в том числе. Зеленский, когда пришел к власти, надеялся наивно, что ему удастся с Путиным договориться о прекращении огня, он пошел на серьезные уступки, которые вызывали критику в украинском обществе. Но России этого всего было мало, потому что единственное, что нужно России, это капитуляция Украины на условиях Кремля. Когда украинское руководство начинает понимать, что Россия не готова к компромиссам и продолжает свое наступление, конечно они возвращаются к необходимости жесткой позиции. Украине невыгодно стрелять, потому что о каждом погибшем мы знаем, у нас демократия, для нас это все боль, мы не заинтересованы в том, чтобы продолжались обстрелы. Поэтому все украинские руководители стремились к перемирию. Путину это не нужно, потому что для Путина те, кто гибнут, и со стороны Украины, и с другой стороны, это все расходный материал. Россияне же не знают о количестве погибших россиян в Донбассе», — сказал он.

Политолог отметил, что Россия оправдывает свою агрессивные действия в отношении Украины.

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что переговоры с президентом Украины бессмысленны. Зампред Совбеза назвал руководство соседней страны «невежественными и необязательными людьми», которые постоянно меняют свою позицию. Вопросу отношений с Украиной Д.Медведев посвятил статью в сегодняшнем номере газеты «КоммерсантЪ» под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.