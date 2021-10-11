Появление статьи Медведева в офисе президента Украины считают намерением усилить конфронтацию

Появление статьи зам.председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в офисе президента Украины считают намерением усилить конфронтацию, – передает ТАСС.

Ранее в Кремле сказали, что перспектива диалога с Киевом на высшем уровне пока не просматривается. Медведев в своей статье пишет, что контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это «невежественные и необязательные люди».