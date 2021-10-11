Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев считает такой сценарий вполне вероятным.
Российские власти считают Bellingcat иностранным агентом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что газета «Сан» – очень известная, но ненаучная газета.
Британская газета «Сан» обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса у разработчиков AstraZeneca
Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев считает такой сценарий вполне вероятным.