Британская газета «Сан» обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса у разработчиков AstraZeneca

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев считает такой сценарий вполне вероятным.

Российские власти считают Bellingcat иностранным агентом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что газета «Сан» – очень известная, но ненаучная газета.