В Австрии приведен к присяге на посту федерального канцлера Александр Шалленберг

Ранее он возглавлял австрийский МИД. Шалленберг заявил, что ему предстоит непростая работа в непростое время. Себастьян Курц на днях объявил об отставке с поста главы правительства. Это связано с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении него.