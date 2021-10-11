В Австрии приведен к присяге на посту федерального канцлера Александр Шалленберг

Ранее он возглавлял австрийский МИД. Шалленберг заявил, что ему предстоит непростая работа в непростое время. Себастьян Курц на днях объявил об отставке с поста главы правительства. Это связано с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении него.
2021-10-11T15:30:33+03:00
2021-10-11T15:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 11 октября 2021
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