Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по экономике

Обладателями престижнейшей награды в области научных достижений стали сразу трое ученых. Канадец Дэвид Кард, по мнению Шведской королевской академии, внес эмпирический вклад в экономику труда, представил новое видение рынка. В частности, экономист проанализировал влияние на него минимальной заработной платы, иммиграции и образования. Эти открытия датируются началом 1990-х годов.

Американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс показали миру возможность применения результатов эмпирической аналитики, а также причинно-следственные связи в области социальных наук. Их работы тоже конца прошлого века внесли вклад в развитие исследовательских методов.

Премию в 10 млн шведских крон Нобелевский комитет разделил на две части. Одну из них единолично получит канадский ученый.

Премия по экономике стала последней вручаемой наградой в рамках Нобелевской недели. В каком формате пройдет церемония вручения в этом году, пока неизвестно.