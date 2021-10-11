РИА: Выход статьи Медведева про Украину не связан с визитом в Россию зам.госсекретаря США Виктории Нуланд

Выход статьи зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию зам.госсекретаря США Виктории Нуланд, – сообщил агентству РИА Новости информированный источник. В секретариате Медведева сказали, что он не знает о графиках передвижения американских дипломатов.

Нуланд уже приехала в Москву. В течение трех дней она будет проводить переговоры в МИДе и других ведомствах.

Отметим, в своей статье Дмитрий Медведев объясняет, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины.