Арбитражный трибунал в Гааге приступил к слушаниям по инциденту с украинскими моряками, которые были задержаны российской погранслужбой в Черном море. Речь идет о событиях 2018-го года, которые вызвали большой общественный резонанс. Прессу в здание суда не пускают.