Арбитражный трибунал в Гааге приступил к слушаниям по инциденту с украинскими моряками, которые были задержаны российской погранслужбой в Черном море. Речь идет о событиях 2018-го года, которые вызвали большой общественный резонанс. Прессу в здание суда не пускают.
2021-10-11T15:04:34+03:00
2021-10-11T15:14:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2917840-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3542530.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:04, 11 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»