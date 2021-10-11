В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении директора школы, в которой ученик убил одноклассника

Также следственные действия будут вестись в отношении зам.директора по воспитательной работе и частного охранного предприятия, с которым был заключен договор.

По версии следствия, сегодня в школе произошла драка между 15-летними подростками. Один из школьников ранил другого ножом, в результате пострадавший скончался в больнице. С виновником трагедии сейчас общаются следователи. В отношении него также возбуждено дело.