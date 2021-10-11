Песков: Высокая смертность от коронавируса в России объясняется крайне низкими темпами вакцинации

Так считают в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за этого пандемия не уходит и появляются более агрессивные штаммы. При этом он назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.

В России, согласно данным оперативного штаба, за день выявлено почти 29,5 тысяч новых случаев заражения коронавируса. Это максимальный показатель с начала года. На Москву приходится чуть более 5 тысяч случаев. Остается высокой смертность. Накануне в стране скончались более 950 человек с подтвержденным ковидом.

Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.

По словам вирусолога, лечение одного инфицированного обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона.

