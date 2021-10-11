Вирусолог Лукашев предлагает ввести штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предлагает ввести штрафы для россиян за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом вирусолог сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вопрос о введении штрафов, на мой взгляд, нужно рассматривать, потому что ковид сейчас это одна из угроз нашего общества. Мы используем штрафы для того чтобы менять поведение людей и по другим поводам: это и использование ремня безопасности, и отказ от табака, например. То поведение, которое наносит серьезный материальный ущерб обществу, на мой взгляд, вполне целесообразно корректировать, в том числе, с помощью штрафов. Наверное, это экстремальный вариант, очень бы хотелось, чтобы до этого не дошло, но, если есть ущерб, если его можно избежать, то нужно рассматривать все механизмы», — сказал он.

А.Лукашев отметил, что медотвод для россиян с противопоказаниями в таком случае должен подтверждаться врачебной комиссией.

«Естественно, люди с противопоказаниями должны быть освобождены от прививок, но это только по решению даже не одного врача, а врачебной комиссии, такой порядок вполне можно разработать. Тогда этот отвод не будет покупаться. В случае, если такой штраф будет введен, то он должен быть регулярным, чтобы это не было индульгенцией от вакцинации», — подчеркнул он.

По мнению А.Лукашева, штраф за отказ от вакцинации может составлять 5 тысяч рублей.