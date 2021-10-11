Адвокаты украинского политика Виктора Медведчука считают нереальным внесение за него залога почти в 40 млн долларов

Одна из его защитников, Лариса Чередниченко, сказала, что такие деньги невозможно собрать человеку, который находится под санкциями, и ни один банк не возьмет на себя функцию перечислить средства.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. Ему инкриминируют госизмену и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Отметим, что Медведчук занимает пророссийскую позицию.

Судебное заседание по его делу может состояться сегодня во второй половине дня.

