Одна из его защитников, Лариса Чередниченко, сказала, что такие деньги невозможно собрать человеку, который находится под санкциями, и ни один банк не возьмет на себя функцию перечислить средства.
Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. Ему инкриминируют госизмену и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Отметим, что Медведчук занимает пророссийскую позицию.
Судебное заседание по его делу может состояться сегодня во второй половине дня.
Адвокаты украинского политика Виктора Медведчука считают нереальным внесение за него залога почти в 40 млн долларов
Одна из его защитников, Лариса Чередниченко, сказала, что такие деньги невозможно собрать человеку, который находится под санкциями, и ни один банк не возьмет на себя функцию перечислить средства.