СК: после отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области возбуждено уже четырнадцать уголовных дел

Задержаны пятнадцать человек, из них восемь уже арестованы. По данным следствия, подозреваемые закупали технический спирт в Уфе. Всего, по последним сведениям, в результате употребления нелегального алкоголя погибли тридцать четыре человека. Тридцать находятся под наблюдением врачей.

Среди умерших и пострадавших есть люди из разных социальных слоев, рассказала в нашем эфире шеф-редактор «Эха Москвы» в Оренбурге Ирина Левина.

По словам Ирины Левиной, несмотря на эту трагедию, жители области продолжат покупать незаконно распространяемый алкоголь.