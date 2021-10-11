Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу, но поставили как экстремиста и террориста

Система учета заключенных по категориям может повлиять на получение условно-досрочного освобождения. Политик Алексей Навальный в своих соцсетях пишет, что учеты экстремистов и террористов не такие утомительные, как в случае со склонными к побегу, и их никто не проверят. Он считает смену своего статуса хорошей новостью.

«Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист», — пишет Навальный.

В начале февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. Он также признан виновным в клевете на ветерана и подозревается создании экстремистского сообщества. По версии Следственного комитета, структуры Навального пытались дискредитировать власть и призывали к ее насильственному свержению.

Доступ к сайту Навального и ресурсам его соратников был ограничен по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Сегодня суд рассмотрит жалобу на решения ведомств о блокировке с требованием ее снять.