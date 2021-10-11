В Москве открылись пункты для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

Людей принимают без предварительной записи.

Стойка для экспресс-тестирования поместилась рядом с пунктом вакцинации от коронавируса и окнами центра «Мои документы» на нижнем этаже ТЦ, расположенного в комплексе «Москва Сити». Утром желающих провериться было сравнительно немного — подходили по несколько человек в час. Сейчас же, во время обеденного перерыва, появилась небольшая очередь. В любом случае, у корреспондента «Эха» на тестирование ушло 13 минут.

Посетителей просят заполнить небольшой бланк с именем, контактным номером и адресом проживания, а затем берут мазок из носа. Желающие проверится должны показать только паспорт.

Результат появляется за десять минут. Если тест не показал наличие болезни, то каких-либо справок или других свидетельств о прохождении проверки на руки не выдают.

В случае же, если результат был положительным, это всё равно не будет подтверждением заражения ковидом. В этой ситуации у человека здесь же должны будут бесплатно взять мазок на полноценное ПЦР-исследование.

Всего, как обьявили столичные власти, в Москве отрылись двадцать таких пунктов. Десять из них — в центрах «Мои документы», а ещё десять — в торговых центрах и других общественных пространствах.